I Blues rivendicano un’emozionante vittoria in rimonta

Questa sera il Chelsea ha conquistato una vittoria in rimonta contro il Tottenham. Dopo essere passato in svantaggio, i Blues hanno reagito e hanno trovato il gol decisivo negli ultimi minuti. La partita si è accesa negli ultimi minuti, con i giocatori che hanno dato il massimo per portare a casa i tre punti. Gli spettatori presenti allo stadio hanno assistito a un finale emozionante, con il Chelsea che ha dimostrato carattere e determinazione.

2026-01-31 21:46:00 Giorni caldissimi in redazione! Enzo Fernandez ha risolto un appassionante derby londinese. Il Chelsea ha completato una splendida rimonta per la seconda volta nell'arco di quattro giorni, ribaltando uno svantaggio di due gol e battendo il West Ham in pericolo di retrocessione per 3-2 in un emozionante derby londinese. Dopo aver visto la sua squadra risalire da 2-1 a battere il Napoli 3-2 e assicurarsi un posto tra i primi otto della classifica di Champions League, Liam Rosenior ha apportato sette modifiche rispetto all'undici che ha iniziato la partita allo Stadio Diego Armando Maradona.

