La prima domenica del Carnevale di Cento si è conclusa con grande fermento. I cinque carri di cartapesta hanno attraversato il corso, attirando tantissime persone e creando un’atmosfera di festa. Le strade sono state invase da colori, musica e tanta allegria, confermando ancora una volta il ruolo centrale di questa tradizione nella città.

Cento, 1 febbraio 2026 – È stata un successo la prima domenica del Carnevale di Cento, che ha visto sfilare i cinque grandi carri di cartapesta lungo il corso. Sono arrivati in Piazza aprendosi, raccontando storie, stupendo i presenti con le loro sorprese. Alcuni si sono modificati, altri hanno svelato maschere nascoste. Tanti i messaggi lanciati e le emozioni. A dare il via alle sfilate è il gruppo a piedi fuori concorso dei Figli delle Stelle, che con il “Cacao Meravigliao” portano in scena l’energia del carnevale di Rio. Carnevale di Cento 2026, il video dei carri Poi, ecco i carri: i Toponi, detentori del titolo, tornano con “ Maledetti cambiamenti ”, un’opera che affronta la paura del mutamento nel mondo di oggi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - I 5 carri del Carnevale di Cento 2026, le foto e il significato

Questa mattina sono stati mostrati i video dei carri del Carnevale di Cento 2026.

Il Carnevale di Pieve di Cento 2026 si terrà nelle domeniche dal 1° al 1° marzo, con sfilate di carri allegorici e gruppi mascherati.

Carnevale di Viareggio 2026 - I Bozzetti

