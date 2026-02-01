Questa mattina il presidente Sergio Mattarella ha premiato con il titolo di cavaliere del Merito 31 italiani. Tra loro c’è anche il giovane colpito ai Murazzi, che ha reagito con coraggio e determinazione. La cerimonia si è svolta in un clima di riconoscimento e gratitudine verso chi si è distinto per il suo impegno civico.

Il presidente Sergio Mattarella ha conferito la nomina a cavaliere del Merito della a 31 cittadini italiani per il loro impegno civile, coraggio e resilienza di fronte alle avversità. Tra i riconoscimenti, spicca il nome di Mauro Glorioso, 26 anni, studente di medicina originario di Palermo, colpito gravemente il 21 gennaio 2023 a Torino da una bicicletta di 23 chili lanciata dai Murazzi del Po. L’impatto, violento e inaspettato, gli ha causato una lesione midollare che lo ha reso tetraplegico, lasciandolo in condizioni critiche per giorni. Nonostante il trauma fisico e psicologico, Glorioso ha scelto di non arrendersi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - I 31 eroi civili di Mattarella, c’è anche il giovane colpito ai Murazzi. “Il mio merito? Reagire con

Approfondimenti su Murazzi giovane

Una notte di gennaio del 2023, un giovane di 23 anni viene colpito mentre si trova ai Murazzi di Torino.

#Merito-D’Italia || Il Presidente Sergio Mattarella ha premiato 31 persone che si sono distinte con atti di impegno civile e solidarietà.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Murazzi giovane

Argomenti discussi: Dal ragazzo colpito ai murazzi a Diodato, i 31 'eroi' di Mattarella; Il ragazzo dei Murazzi, una suora, il volontario dello sport: chi sono i 31 eroi di Mattarella; I 31 eroi civili di Mattarella, c’è anche il giovane colpito ai Murazzi. Il mio merito? Reagire con tenacia; Dal ragazzo colpito ai Murazzi di Torino al cantante Diodato, i 31 eroi di Mattarella.

I 31 eroi civili di Mattarella, c’è anche il giovane colpito ai Murazzi. Il mio merito? Reagire con tenaciaLe onorificenze della Presidenza della Repubblica, tra solidarietà, cultura e impegno. Glorioso, disabile dopo l’aggressione, ora è medico. Il Colle: Non si è mai arreso ... msn.com

Il ragazzo dei Murazzi, una suora, il volontario dello sport: chi sono i 31 eroi di MattarellaConferite motu proprio dal presidente della Repubblica le onorificenze al merito. Ecco i profili delle persone scelte dal Quirinale ... avvenire.it

Tra gli “eroi” premiati da Mattarella c’è il cantautore Diodato, impegnato nel sociale anche a Palermo. Dal chirurgo plastico che, da volontario, ha curato i bambini feriti nella Striscia di Gaza, al poliziotto che di rientro dalle vacanze con la famiglia, vedendo u - facebook.com facebook