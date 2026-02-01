I 31 eroi civili di Mattarella c’è anche il giovane colpito ai Murazzi Il mio merito? Reagire con tenacia
Una notte di gennaio del 2023, un giovane di 23 anni viene colpito mentre si trova ai Murazzi di Torino. Una bicicletta lanciata da un gruppetto di persone lo colpisce, lasciandolo in fin di vita e poi tetraplegico. Ora, dopo due anni, il ragazzo è tra i 31 eroi civili premiati da Mattarella. Lui dice di aver reagito con tenacia, senza mai perdere la speranza.
Torino, 1° febbraio 2026 – La notte del 21 gennaio 2023 una bicicletta di 23 chili lanciata dai Murazzi lo ha lasciato sospeso tra la vita e la morte e poi tetraplegico. “Un silenzio assordante – ricorda – dove l’unico voce a parlare era quella del dolore”. Mauro Glorioso, 26 anni, all’epoca al quinto anno di Medicina a Torino, si è stancato in fretta di ascoltarla. Ha proseguito gli studi nella sua Palermo, fidandosi della promessa di un professore nei giorni più critici: “Hai trasformato la tua sfida in esempio, sarai dottore”. Oggi, mentre i responsabili dei suoi guai sono stati condannati per tentato omicidio, si firma così. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Approfondimenti su Murazzi 2023
Onorificenze al Merito: dal ragazzo colpito ai murazzi a Diodato, i 31 ‘eroi’ di Mattarella
#Merito-D’Italia || Il Presidente Sergio Mattarella ha premiato 31 persone che si sono distinte con atti di impegno civile e solidarietà.
Mattarella e i 31 ‘eroi quotidiani’: chi sono e perché il capo dello Stato li ha insigniti delle onorificenze al merito
Quindici persone comuni vengono premiate dal Presidente Mattarella per il loro coraggio e la generosità.
Ultime notizie su Murazzi 2023
Argomenti discussi: Il ragazzo dei Murazzi, una suora, il volontario dello sport: chi sono i 31 eroi di Mattarella; Dal ragazzo colpito ai murazzi a Diodato, i 31 'eroi' di Mattarella; Dal ragazzo colpito ai Murazzi di Torino al cantante Diodato, i 31 eroi di Mattarella; Mattarella conferisce 31 onorificenze al Merito: chi sono gli eroi dell’impegno civile.
Il ragazzo dei Murazzi, una suora, il volontario dello sport: chi sono i 31 eroi di MattarellaConferite motu proprio dal presidente della Repubblica le onorificenze al merito. Ecco i profili delle persone scelte dal Quirinale ... avvenire.it
Dal ragazzo colpito ai Murazzi di Torino al cantante Diodato, i 31 eroi di MattarellaTra i numerosissimi esempi presenti nel nostro Paese, di impegno civile, dedizione al bene comune e di testimonianza dei valori repubblicani. Dal primo medico volontario italiano a Gaza (Tiziana Rog ... msn.com
Tra gli “eroi” premiati da Mattarella c’è il cantautore Diodato, impegnato nel sociale anche a Palermo. Dal chirurgo plastico che, da volontario, ha curato i bambini feriti nella Striscia di Gaza, al poliziotto che di rientro dalle vacanze con la famiglia, vedendo u - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.