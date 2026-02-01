Una notte di gennaio del 2023, un giovane di 23 anni viene colpito mentre si trova ai Murazzi di Torino. Una bicicletta lanciata da un gruppetto di persone lo colpisce, lasciandolo in fin di vita e poi tetraplegico. Ora, dopo due anni, il ragazzo è tra i 31 eroi civili premiati da Mattarella. Lui dice di aver reagito con tenacia, senza mai perdere la speranza.

Torino, 1° febbraio 2026 – La notte del 21 gennaio 2023 una bicicletta di 23 chili lanciata dai Murazzi lo ha lasciato sospeso tra la vita e la morte e poi tetraplegico. “Un silenzio assordante – ricorda – dove l’unico voce a parlare era quella del dolore”. Mauro Glorioso, 26 anni, all’epoca al quinto anno di Medicina a Torino, si è stancato in fretta di ascoltarla. Ha proseguito gli studi nella sua Palermo, fidandosi della promessa di un professore nei giorni più critici: “Hai trasformato la tua sfida in esempio, sarai dottore”. Oggi, mentre i responsabili dei suoi guai sono stati condannati per tentato omicidio, si firma così. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - I 31 eroi civili di Mattarella, c’è anche il giovane colpito ai Murazzi. “Il mio merito? Reagire con tenacia”

Il Presidente Sergio Mattarella ha premiato 31 persone che si sono distinte con atti di impegno civile e solidarietà.

Quindici persone comuni vengono premiate dal Presidente Mattarella per il loro coraggio e la generosità.

