Holm Juve visite mediche per l’esterno arrivato dal Bologna | FOTO e VIDEO dal J Medical

Holm Juve è arrivato a Torino per sottoporsi ai test medici prima di firmare con la Juventus. L’esterno svedese, proveniente dal Bologna, ha fatto le visite al J Medical. Nei prossimi giorni dovrebbe firmare il contratto e ufficializzare il trasferimento. La trattativa tra le due società si è chiusa con uno scambio e alcune condizioni ancora da definire.

di Marco Baridon Holm Juve, il laterale svedese è giunto a Torino per svolgere i test fisici prima della firma: i dettagli dell'operazione con il Bologna e lo scambio. (inviato al J Medical) – Il calciomercato della Juventus non smette di regalare emozioni e volti nuovi proprio a ridosso del gong finale. Pochi minuti fa, l'entusiasmo dei tifosi e dei curiosi presenti all'esterno della struttura sanitaria del club ha accolto l'arrivo di Emil Holm al J Medical. L'esterno destro svedese, classe 2000, è sbarcato a Torino per sottoporsi alle rituali visite mediche, passaggio fondamentale e propedeutico alla firma sul contratto che lo legherà alla Vecchia Signora.

