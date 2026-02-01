Holm Juve ci siamo! Fumata bianca per l’approdo in bianconero | per Joao Mario al Bologna…
La trattativa tra Juventus e Bologna per Joao Mario è finalmente chiusa. La fumata bianca è arrivata e lo scambio si farà. Ora i giocatori si preparano a cambiare maglia e a iniziare una nuova avventura.
Holm Juve, ci siamo! Fumata bianca per l'approdo in bianconero: per Joao Mario al Bologna.
Bologna apre al prestito di Holm, la Juve valuta lo scambio con Joao Mario e monitora Norton-Cuffy per il centrocampo.
Bologna ha deciso di prestare Holm alla Juventus.
Calciomercato Juve, si lavora al clamoroso scambio tra Joao Mario e Holm con il Bologna. Che cosa sta succedendo in questi minuti
In questi minuti, la Juventus sta lavorando a un affare che potrebbe scuotere il calciomercato.
Scambio Holm-João Mario in stato avanzato. Operazione nata nell'ambito del trasferimento di Rouhi alla Carrarese. Fabrizio Romano, sul suo canale YouTube, ha parlato della trattativa tra la Juventus e il Bologna per Joao Mario e Emil Holm: Juventus perché ci sono conferme su un'operazione
