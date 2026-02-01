Highguard Wildlight lancia il primo aggiornamento ed una modalità 5v5

Wildlight Entertainment ha lanciato il primo aggiornamento di Highguard, il suo sparatutto raid free-to-play. Con questa novità arriva anche una modalità 5v5, che cambia le carte in tavola e offre ai giocatori nuove opportunità di sfida. L’update segna un passo importante per il gioco, che punta a migliorare l’esperienza e a rendere più dinamico il gameplay.

Highguard, lo sparatutto raid free-to-play di Wildlight Entertainment, inaugura una nuova fase del suo percorso con il primo aggiornamento ufficiale. Dopo un debutto non semplice, il team dimostra di voler reagire in modo concreto alle tante critiche ricevute, intervenendo su gameplay, prestazioni e opzioni di gioco. L’update introduce novità attese e cambiamenti strutturali pensati per migliorare il ritmo delle partite. Al centro dell’attenzione c’è una nuova modalità 5v5, affiancata da ottimizzazioni tecniche e contenuti inediti. Un segnale chiaro di ascolto verso la community e di volontà di rilancio del progetto. 🔗 Leggi su Game-experience.it

