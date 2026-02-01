HBO svela DTF St Louis | un viaggio crudo e intimo sulle vite nascoste in una città che non si vede
HBO annuncia la prossima miniserie “DTF St. Louis”, in programma per il 2026. La serie si concentrerà sulle vite nascoste di una città americana, mescolando dramma, suspense e un tocco di umorismo nero. Sarà un viaggio crudo e diretto nella realtà di una città che spesso non si vede. La produzione promette di scuotere il panorama televisivo con un racconto intenso e senza filtri.
HBO lancia nel 2026 una nuova miniserie in sette episodi, *DTF St. Louis*, che promette di scuotere il panorama televisivo americano con un mix di dramma psicologico, suspense investigativa e umorismo nero. La serie, creata da Steven Conrad, si svolge nella città di St. Louis e racconta una storia di tradimenti, segreti e conseguenze letali che si intrecciano intorno a un triangolo amoroso tra tre personaggi adulti di mezza età. Il fulcro della trama è la morte improvvisa di Floyd, interpretato da David Harbour, un uomo apparentemente normale la cui vita privata si rivela piena di contraddizioni. 🔗 Leggi su Ameve.eu
DTF St. Louis, su HBO Max il triangolo tra Jason Bateman, David Harbour e Linda Cardellini: il trailer
David Harbour e Jason Bateman coinvolti in relazioni proibite nel trailer di DTF St. Louis
David Harbour e Jason Bateman si trovano nel centro di una nuova serie, "DTF", che debutterà il 2 marzo su HBO Max.
DTF St. Louis: la nuova miniserie HBO in 7 episodi con Jason Bateman, David Harbour e Linda Cardellini. Triangolo amoroso, morte e indagine dal 1 marzo 2026.
HBO Max ha annunciato ufficialmente DTF St. Louis, la nuova limited series originale creata, scritta e diretta da Steven Conrad
