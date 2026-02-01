Hanno detto no all’Inter | saltano due operazioni di mercato

L’Inter ha rinunciato a due operazioni di mercato che avrebbero potuto rafforzare la squadra. La cessione di Frattesi sembra aver bloccato le trattative, lasciando i nerazzurri senza quei rinforzi che cercavano. Per ora, niente colpi in entrata, e la squadra rimane così com’è.

C’è di mezzo la cessione di Davide Frattesi Brutte notizie per l’Inter in chiave mercato. Il doppio no mette una pietra sopra, a meno di clamorose sorprese, a due operazioni in entrata che avrebbero potuto far compiere un salto di qualità alla squadra di Chivu. (AnsaFoto) – Calciomercato.it Partiamo dal primo no, quello dell’Al-Ittihad al prestito con diritto di riscatto di Moussa Diaby. L’esterno franco-maliano aveva già raggiunto un’intesa di massima coi nerazzurri, ma i sauditi hanno fatto muro fin dall’inizio. L’Al-Ittihad stoppa Diaby: Ausilio blocca Norton-Cuffy. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

L’Inter ha deciso di fermarsi sul mercato.

Oaktree CAMBIA ANCORA il Mercato dell'Inter: saltano DUE Colpi

