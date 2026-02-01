Hai Kun in azione | come funziona il sottomarino di Taiwan

Da Taiwan arriva una notizia importante: il sottomarino Hai Kun, il primo di produzione locale, ha superato con successo la sua prima prova in immersione. È un passo avanti per la difesa dell’isola, che ora punta a rafforzare la sua presenza nel mare. La notizia circola tra ufficiali e addetti ai lavori, mentre il governo taiwanese annuncia che il sottomarino sarà operativo presto.

Da Taiwan arriva una notizia rilevante. Hai Kun, il primo sottomarino da combattimento progettato e costruito localmente, ha completato con successo la sua prima prova in immersione. Conosciuto anche come Narwhal, il battello rappresenta il cuore del programma Indigenous Defense Submarine (IDS), nato per rafforzare l’autonomia industriale e militare dell’isola in un contesto strategico sempre più teso nello Stretto di Taiwan. La prova, avvenuta al largo del porto di Kaohsiung, non è stata solo un test tecnico ma anche un evento pubblico: decine di appassionati e sostenitori del programma si sono radunati in banchina, sventolando bandiere della Repubblica di Cina come segno di sostegno alla marina e all’industria nazionale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Approfondimenti su Hai Kun

Ultime notizie su Hai Kun

