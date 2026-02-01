Guido Rodríguez resta senza esordio con il Valencia a causa di una gastroenterite

Guido Rodríguez non ha esordito con il Valencia. L’argentino si è sentito male poco prima della partita contro il Betis ed è dovuto rimanere a casa a causa di una gastroenterite. La sua assenza ha lasciato il club senza un elemento importante, mentre i tifosi aspettano di vederlo in campo al più presto.

2026-02-01 18:55:00 Giorni caldissimi per il calcio spagnolo! Guido Rodríguez non ho potuto fare la première con lui Valenza nella partita contro Betis a causa di a gastroenterite secondo fonti del club. Il centrocampista argentino, che era presentato giovedì questa settimana, dopo aver firmato per il club bianconero, Ha viaggiato con il resto della spedizione con l'idea di poter giocare i suoi primi minuti nella ripresa. Tuttavia, questa battuta d'arresto dell'ultimo minuto lo ha lasciato fuori combattimento anche poter partecipare per pochi minuti, così è stato il scartare Di Corberan nell'appello alla festa.

