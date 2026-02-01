Guida ai Grammy 2026 in cui Kendrick Lamar cercherà di bissare la cinquina di un anno fa

La notte dei Grammy 2026 si svolge nella Crypto Arena, con Kendrick Lamar pronto a bissare la vittoria di un anno fa. La premiazione è arrivata, e i fan sono già in fermento, aspettando di scoprire se il rapper riuscirà a conquistare di nuovo tutti i premi in palio. La serata si preannuncia ricca di sorprese e di emozioni.

Ci siamo! Per un weekend, la corsa agli Oscar, con tutti i premi che li anticipano, lascia spazio alla musica, con la consegna dei Grammy 2026, che avverrà come sempre nella Crypto.com Arena di Los Angeles. I favoriti per la vittoria. A guidare questa lista è Kendrick Lamar, con l’album GNX, che ha raccolto 9 nomination tra cui miglior disco, canzone dell’anno e miglior brano rap. Lo insegue con Mayhem di Lady Gaga, in gara su 7 diverse categorie, inclusa la principale, mentre sul terzo gradino del podio pre-cerimonia ci sono Bad Bunny, Sabrina Carpenter e Leon Thomas, anche loro in lizza per il titolo del miglior album dell’anno, avendo raccolto singolarmente 6 candidature per i loro nuovi progetti. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

