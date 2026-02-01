La notte dei Grammy 2026 si svolge nella Crypto Arena, con Kendrick Lamar pronto a bissare la vittoria di un anno fa. La premiazione è arrivata, e i fan sono già in fermento, aspettando di scoprire se il rapper riuscirà a conquistare di nuovo tutti i premi in palio. La serata si preannuncia ricca di sorprese e di emozioni.

Ci siamo! Per un weekend, la corsa agli Oscar, con tutti i premi che li anticipano, lascia spazio alla musica, con la consegna dei Grammy 2026, che avverrà come sempre nella Crypto.com Arena di Los Angeles. I favoriti per la vittoria. A guidare questa lista è Kendrick Lamar, con l’album GNX, che ha raccolto 9 nomination tra cui miglior disco, canzone dell’anno e miglior brano rap. Lo insegue con Mayhem di Lady Gaga, in gara su 7 diverse categorie, inclusa la principale, mentre sul terzo gradino del podio pre-cerimonia ci sono Bad Bunny, Sabrina Carpenter e Leon Thomas, anche loro in lizza per il titolo del miglior album dell’anno, avendo raccolto singolarmente 6 candidature per i loro nuovi progetti. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Guida ai Grammy 2026, in cui Kendrick Lamar cercherà di bissare la cinquina di un anno fa

Approfondimenti su Grammy 2026

Stanotte si svolge la cerimonia dei Grammy 2026, considerati gli Oscar della musica.

Drake e Kendrick Lamar sono due figure iconiche della scena musicale internazionale, la cui collaborazione e tensioni hanno catturato l’attenzione degli appassionati nel tempo.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Grammy 2026

Argomenti discussi: Grammy Awards 2026, annunciati nuovi performer; Grammy Awards 2026: Sabrina Carpenter, Pharrell Williams, Katseye... chi salirà sul palco dal vivo?; GRAMMY 2026 ad alta tensione; Grammy 2026: ecco tutti i favoriti da Kendrick Lamar a Sombr, da Lady Gaga a Tyler, The Creator.

Grammy 2026, la guida completa alla notte degli Oscar della musica: nominati, ospiti e come seguire la cerimoniaTra nuove regole di voto, categorie inedite, leggende da celebrare e artisti emergenti in corsa, tutto quello che c’è da sapere sulla 68ª edizione dei Grammy, in scena nella notte tra l’1 e il 2 febbr ... vanityfair.it

Grammy Awards 2026: dove vederli, conduttori e favoritiÈ tutto pronto a Los Angeles per la 68ª edizione dei Grammy Awards. La cerimonia di consegna degli Oscar della Musica si svolgerà questa sera - quando in Italia sarà l'alba di domani, per via del fu ... rockol.it

Secondo molti -e per la gioia di Kendrick Lamar– A$AP Rocky sembrerebbe aver preso di mira Drake in Stole Ya Flow, una delle tracce del suo nuovo album Don’t Be Dumb. Il rapper ha però voluto mettere le cose in chiaro durante un’intervista con Ebro Dard - facebook.com facebook

Kendrick Lamar is nominated five times at the 2026 iHeartRadio Music Awards - Artist of the Year - Hip-Hop Artist of the Year - Song of the Year: "luther" with SZA - Best Collaboration: "luther" with SZA - Hip-Hop Song of the Year: "luther" with SZA x.com