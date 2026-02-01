Guerriglia rossa a Torino Martellate al poliziotto a terra | così cercano il morto VIDEO
La tensione esplode a Torino, dove si sono verificati scontri violenti tra manifestanti e forze dell’ordine. Alcuni giovani hanno cercato di bloccare il corteo, e in un momento di scontro hanno colpito un poliziotto a terra con martellate. La scena, ripresa dalle telecamere, mostra il poliziotto ferito e la confusione che si è creata nei pressi della sede del centro sociale sgomberato, dove sono stati avvistati alcuni manifestanti poco prima dell’inizio del corteo. La polizia ha comunque mantenuto il controllo, ma l’
Sono stati avvistati vicino alla sede del centro sociale sgomberato mentre il corteo era in partenza. Poi, quando la manifestazione è arrivata nei pressi di largo Rivella e ha girato lungo Corso Regina Margherita per raggiungere la sede di Askatasuna, hanno dato il via alla guerriglia con petardi e bombe carta lanciati contro le forze dell'ordine. In risposta, gli agenti hanno usato lacrimogeni e idranti. Un gruppo di incappucciati e con maschere antigas, pare riconducibile all'area anarchica e antagonista, è tra i responsabili dei disordini di ieri pomeriggio a Torino, durante il corteo organizzato a un mese dallo sgombero del centro sociale, che ha visto dare alle fiamme anche una camionetta della polizia. 🔗 Leggi su Iltempo.it
