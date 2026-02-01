A Bahrain si chiude il torneo più importante dello stato, con sorpresa nella categoria maschile. Schott conquista la sua prima vittoria in carriera dopo aver passato i playoff, mentre Pavan si piazza tra i primi dieci. La competizione si è rivelata combattuta fino all’ultimo colpo, attirando l’attenzione degli appassionati italiani e internazionali.

Finale ai playoff in Bahrain dove si è appena concluso il torneo più importante dello stato affacciato sul Golfo Persico. A portare a casa lo spareggio a 3 è stato il tedesco Freddy Schott, 24enne alla sua prima vittoria sul Dp World Tour, sui rivali Calum Hill e Patrick Reed. Il tedesco, grazie ad un’ultima giornata in -3, è riuscito ad agguantare la vetta della classifica (complice un Calum Hill che ha fatto bogey alla 18 e ha concesso i playoff) e a forzare lo spareggio (vinto con un par grazie al bogey dell’americano e al triplo bogey dello scozzese). Ottima prestazione al Bahrain Championship anche per lo spagnolo Sergio Garcia, lontano dalle manifestazione del circuito europeo e da quello americano da diverso tempo dopo la sua iscrizione al LIV Tour. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Golf, prima vittoria in carriera per Schott. Top 10 per Pavan in Bahrain

De Leo si piazza subito in alto nel Bahrain, mentre Schott e del Rey guidano la classifica.

Calum Hill si prepara a spingere in avanti nel secondo giro del Bahrain Championship, mentre Pavan si mantiene in buona posizione.

