Gol Lautaro Martinez la rete che sblocca il match con la Cremonese è la 128esima in Serie A con l’Inter | ora è quarto all-time!

Lautaro Martinez sblocca la partita contro la Cremonese segnando il suo gol numero 128 in Serie A con l’Inter. La rete permette ai nerazzurri di salire al quarto posto nella classifica dei marcatori più prolifici nella storia del club. Una rete importante che fa salire l’attaccante argentino di diritto tra i grandi della storia nerazzurra.

Inter News 24 Gol Lautaro Martinez, con la rete alla Cremonese agganciato il quarto posto nella classifica all-time dei marcatori nerazzurri in Serie A. Con la rete che ha sbloccato Cremonese-Inter al 16? minuto, Lautaro Martínez ha raggiunto un importante traguardo, segnando il 128° gol in Serie A con la maglia dell’Inter. L’attaccante argentino ha ora agganciato Alessandro Altobelli al quarto posto della classifica all-time dei migliori marcatori dell’Inter in campionato. Con questo gol, Lautaro Martínez si è avvicinato ai grandi nomi della storia nerazzurra. Al terzo posto della classifica c’è Stefano Nyers con 133 gol, mentre i primi tre della storia marcatoria dell’Inter in Serie A sono Giuseppe Meazza (197 gol) e Benito Lorenzi (138 gol). 🔗 Leggi su Internews24.com

