Gli scarichi illegali nel Sud Milano Un furgone fantasma nel campo

Questa mattina, nel Sud Milano, un furgone ha tentato di scaricare pezzi di auto rubate in un campo agricolo. Ma qualcosa è andato storto: il veicolo si è impantanato nel terreno e gli uomini a bordo sono scappati a piedi, lasciando il furgone abbandonato. La scena è stata notata da alcuni agricoltori, che hanno chiamato le forze dell’ordine. Ora gli investigatori cercano di capire chi ci fosse dietro questa operazione illegale.

Sono entrati in un campo agricolo per scaricare pezzi di un'auto precedentemente cannibalizzata, ma sono rimasti impantanati nel terreno e sono stati costretti a fuggire a piedi. Ieri mattina le Guardie Ecologiche Volontarie della Città Metropolitana, durante un servizio di perlustrazione dei campi agricoli del Parco Sud, hanno notato un furgone bianco fermo in mezzo ai campi, nei pressi del fiume Lambro. Una volta raggiunto il mezzo, si sono rese conto che era stato utilizzato per abbandonare rifiuti speciali: pezzi di motore e lamiere appartenenti a un altro veicolo, verosimilmente una Fiat 500L, già smontata in precedenza.

