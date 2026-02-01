Gli ospiti di Che tempo che fa le anticipazioni della puntata di domenica 1 febbraio

Domenica sera, su Rai 3, torna “Che tempo che fa” con una puntata ricca di ospiti. Tra i protagonisti ci saranno Alberto Trentini, il cooperante italiano liberato in Venezuela dopo 423 giorni di prigionia, e Belén Rodriguez. Con loro anche il rapper Geolier e l’attore Antonio Albanese. La trasmissione si prepara a offrire una serata di interviste e commenti, con un focus sulla vicenda di Trentini e il ritorno a casa dopo tanto tempo.

Gli ospiti della puntata di Che tempo che fa in onda domenica 1 febbraio sono Alberto Trentini, il cooperante italiano liberato in Venezuela dopo 423 giorni di prigionia, Belén Rodriguez, Geolier e Antonio Albanese. Spazio anche al monologo di Luciana Littizzetto e alla comicità di Nino Frassica. Le anticipazioni del programma condotto da Fabio Fazio.🔗 Leggi su Fanpage.it Approfondimenti su Che tempo che fa Che Tempo che Fa, oggi domenica 1 febbraio: gli ospiti e le anticipazioni Questa sera, domenica 1 febbraio, torna Che Tempo Che Fa, con Fabio Fazio stasera sul NOVE: anticipazioni puntata e ospiti di domenica 1 febbraio 2026 Questa sera Fabio Fazio torna con una nuova puntata di “Che Tempo Che Fa” sul NOVE. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Che tempo che fa Argomenti discussi: Che tempo che fa, oggi domenica 25 gennaio: gli ospiti di Fabio Fazio; Che Tempo Che Fa, gli ospiti del 25 gennaio: da Noah Wyle a Paolo Sorrentino; Che Tempo Che Fa stasera in TV su Nove: tutti gli ospiti di Fabio Fazio; Attualità, spettacolo, scienza, Olimpiadi: ospiti e anticipazioni di Che tempo che fa, stasera 1 febbraio. Gli ospiti di Che tempo che fa, le anticipazioni della puntata di domenica 1 febbraioGli ospiti della puntata di Che tempo che fa in onda domenica 1 febbraio sono Alberto Trentini, il cooperante italiano liberato in Venezuela dopo 423 giorni ... fanpage.it Gli ospiti di Domenica In, Verissimo e Che Tempo Che Fa di domenica 1° febbraioDomenica 1° febbraio ricca di ospiti tra Domenica In, Verissimo e Che Tempo Che Fa. Da Carlo Conti e Christian De Sica a Alberto Trentini e Geolier: ecco tutti i nomi che si racconteranno in tv. fanpage.it Abbiamo servito a 200 ospiti il risotto al Parmigiano della longevità! Tutto il gusto della tradizione e anche il burro ovviamente… ma con qualche trucchetto per renderlo leggero. Che dire È stato un successo! 200 ospiti soddisfatti e lo chef dell’ @osteriabertin - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.