Quattro militari italiani in missione si sono ritrovati sotto attacco a Niamey, in Niger. Durante l’assalto dello Stato islamico all’aeroporto, sono stati costretti a lasciare la base e rifugiarsi presso l’ambasciata, mentre i colpi di mortaio continuavano a cadere nelle vicinanze. La situazione rimane tesa e in evoluzione.

Durante l’attacco dello Stato islamico a Niamey, in Niger, quattro soldati in missione hanno dovuto lasciare l’aeroporto sotto i colpi di mortaio e raggiungere l’ambasciata. L’attacco è arrivato all’improvviso nella notte tra mercoledì e giovedì scorso quando i jihadisti dello Stato islamico, usando droni e mortai, hanno assaltato l’aeroporto internazionale civile Diori Hamani di Niamey, la capitale del Niger. Un obiettivo non casuale, visto che li si trova la base 101 dell’aeronautica militare; il quartier generale della Forza unificata anti jihadista composta da Niger, Burkina Faso e Mali della Confederazione degli stati del Sahel (Aes); una base per droni; i mercenari russi dell’Africa Corps e, soprattutto, un contingente di circa 250 militari italiani. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Gli italiani in Niger sotto il fuoco dell’Isis

Approfondimenti su Gli italiani in Niger

I militari italiani che si trovano nella base di Niamey si sono risvegliati questa mattina con i danni dell’attacco rivendicato dall’Isis giovedì notte.

Le forze di sicurezza si sono schierate intorno all’aeroporto di Niamey dopo scontri a fuoco e esplosioni che sono scoppiati poco dopo mezzanotte.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Gli italiani in Niger

Argomenti discussi: Notte di fuoco all'aeroporto di Niamey (Niger), dove sono schierati i militari italiani della missione bilaterale MISIN; Niger: ecco cosa sappiamo dell’attacco all’aeroporto di Niamey; Niger: attacco jihadista intorno a 1.000 tonnellate di uranio; Droni e mortai jihadisti contro lo scalo, l’uranio del Niger a rischio.

L'aeroporto di Niamey che ospita militari italiani è stato attaccatoL'area dove sono stoccate anche centinaia di tonnellate di uranio dirette in Russia è bersaglio di un'offensiva, forse con droni. Si sospetta dei terroristi di al Qaida ... ilfoglio.it

Niger: Tajani, militari italiani al sicuro dopo attacco all’aeroporto di NiameyQuattro militari italiani presenti a Niamey sono stati immediatamente messi in sicurezza dopo l'attacco terroristico avvenuto ieri ... agenzianova.com

Risk&Strategy WEEKLY 3/26 è online! News&Analisi: “Notte di fuoco all'aeroporto di Niamey (Niger), dove sono schierati i militari italiani della missione bilaterale MISIN”; “La Svezia avvia uno storico dialogo sul nucleare con la Francia (tra luci e ombre)”; “In Ci - facebook.com facebook

Notte di fuoco all'aeroporto di Niamey (Niger), dove sono schierati i militari italiani della missione bilaterale MISIN Dall'uranio pronto ad essere spedito in Russia, passando per i militari italiani e gli Africa Corps Una prima analisi x.com