Gli introversi non sono timidi | smontiamo 4 falsi miti che tutti credono veri

Da cultweb.it 1 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Molti credono che gli introversi siano semplicemente timidi o riservati. In realtà, non è così. Spesso si pensa che siano persone che evitano il contatto con gli altri, ma questa idea non corrisponde alla realtà. Gli introversi possono essere molto socievoli e aperti, semplicemente preferiscono dedicare più tempo a riflettere e a stare da soli. Questi miti, infatti, sono sbagliati e rischiano di far perdere di vista chi sono veramente.

Nel linguaggio comune, tendiamo a dividere il mondo in due: da una parte gli estroversi, esplosivi e socievoli, e dall’altra gli introversi, visti spesso come “quelli timidi nell’angolino”. La realtà, però, racconta una storia diversa. Più del 56% della popolazione mondiale si identifica come introversa, eppure i pregiudizi su questa personalità restano radicati. Essere introversi non è un difetto da correggere, ma una specifica configurazione del sistema nervoso che influenza il modo in cui gestiamo le energie. Ecco come la scienza smonta le credenze più comuni su questo tratto della personalità. 🔗 Leggi su Cultweb.it

