Giusy Versace ricorda il giorno in cui la sua vita cambiò, il 22 agosto 2005. A soli 28 anni, ebbe un incidente sulla Salerno-Reggio Calabria e perse entrambe le gambe sotto il ginocchio. Ora, a distanza di anni, la deputata racconta il sogno di essere intera, nonostante tutto. Ha vissuto esperienze straordinarie, senza nascondere le ferite, ma guardando avanti con determinazione.

Giusy Versace, parlamentare dal 2018 e figura di spicco nella vita politica italiana, ha raccontato con emozione e lucidità il momento che ha segnato per sempre la sua esistenza: l’incidente stradale del 22 agosto 2005, quando a soli ventotto anni perse entrambe le gambe sotto il ginocchio in un impatto con il guardrail sulla Salerno-Reggio Calabria. L’auto, uscita di strada dopo un aquaplaning all’uscita da una galleria, si schiantò con violenza. Non perse conoscenza, ricorda ogni dettaglio con precisione: il rumore del metallo che si spezza, il sangue che scorreva, il silenzio improvviso che seguì. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Giusy Versace racconta il sogno di essere intera: due gambe perse, ma una vita piena di imprese straordinarie.

