Giustizia in piazza | magistrati chiedono visibilità per rilanciare fiducia istituzionale

Un gruppo di magistrati italiani ha deciso di uscire dagli uffici e di mostrarsi di più alla gente. Hanno lanciato un appello pubblico per aumentare la loro presenza nelle piazze e riavvicinare così la giustizia ai cittadini. La richiesta nasce dalla volontà di rilanciare la fiducia nelle istituzioni e di mostrare un volto più aperto e concreto della magistratura.

Un gruppo di magistrati italiani ha lanciato un appello pubblico per uscire dallo studio e dal palazzo della giustizia, proponendo una presenza più visibile e concreta nelle piazze. L'iniziativa nasce in un contesto di crescente tensione sociale, segnato da episodi di violenza contro le forze dell'ordine, tra cui l'aggressione a un agente a Torino, dove un poliziotto è stato colpito con un martello e preso di mira da una folla. L'evento ha scatenato un dibattito acceso sulle responsabilità dello Stato, sulle reazioni alle manifestazioni di protesta e sul ruolo della magistratura nel rafforzare la fiducia istituzionale.

