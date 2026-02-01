Giovanni Giunti lascia il Perugia e firma con il Padova, in serie B. Il club umbro riceve 350mila euro, tra soldi e bonus, mentre il nuovo acquisto di Gaucci punta a rilanciare il suo progetto.

Giovanni Giunti saluta il Perugia e si accasa in serie B al Padova. Al Grifo arrivano trecentomila euro più bonus del valore di cinquantamila euro. Il club ha strappato inoltre anche una percentuale sulla futura rivendita. E adesso Riccardo Gaucci può operare più serenamente in entrata anche grazie all’importante mercato in uscita messo in atto prima di quello di Giunti. Il dirigente biancorosso oggi sarà a Milano insieme al direttore generale Borras per gli ultimi due giorni di trattative (la sessione invernale chiude i battenti domani alle 20). Sul taccuino del dirigente ci sono le priorità: provare a piazzare anche Broh e poi portare in biancorosso due ex: Valerio Verre (1994) al Grifo nei campionati 2014-2015 e poi 2018-2019, oggi svincolato, e Salvatore Monaco in uscita dal Livorno. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Giunti saluta, al Perugia 350mila euro. Gli ex Verre e Monaco gli obiettivi di Gaucci

Approfondimenti su Giovanni Giunti

Ultime notizie su Giovanni Giunti

Argomenti discussi: Perugia, Giunti pronto per il Padova. Mister Tedesco conferma: Ci mancherà...; Calcio serie C, il Perugia si appresta a salutare Giunti. Tedesco: Ci mancherà molto; L'ANGOLO DEL DOPO PERUGIA - RAVENNA: IL MIGLIOR GRIFO DELLA STAGIONE (NELLA RIPRESA) SFIORA LA VITTORIA E RECRIMINA. IN SETTIMANA SI CERCA DI STRINGERE PER VERRE E LADINETTI. GIUNTI SALUTA; Grifo, Giunti abbraccia Tedesco: ecco la maglia con dedica.

Calcio serie C, il Perugia si appresta a salutare Giunti. Tedesco: Ci mancherà moltoIl tecnico lascia chiaramente intendere che la trattativa con il Padova è vicinissima alla conclusione. Parla anche Montevago: Continuiamo a lavorare ... today.it

Perugia, Giunti verso Padova. Tris di nomi: il sogno è Sounas ma non soloIl Perugia è pronto a salutare Giovanni Giunti, il centrocampista infatti è destinato al Padova in Serie B dopo una trattativa che va avanti ormai da un mese per il giovane mediano ... tuttoc.com

Inter - Catanzaro 1-0, l'arbitro Giunti saluta Franzon prima del fischio d'inizio - facebook.com facebook