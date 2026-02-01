Giulia Salemi spiega l’addio a Mediaset e sogna Ballando con le Stelle

Giulia Salemi ha deciso di lasciare Mediaset e si prepara a una nuova avventura a Ballando con le Stelle. Negli ultimi mesi, l’influencer e conduttrice ha partecipato a diversi programmi, da Hot Ones Italia su RaiPlay a TvTalk su Rai 3, passando per The Cage sul Nove e Red Carpet su Prime Video. Ora sogna di entrare nel cast di Ballando, anche se per il momento non ci sono conferme ufficiali.

Giulia Salemi annuncia ufficialmente la sua candidatura a Ballando con le Stelle.

Giulia Salemi ha chiamato Milly Carlucci e ha detto che Ballando con le stelle sarà il suo ultimo sogno da concorrente.

