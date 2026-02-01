Giulia Salemi si sfoga | perchè non lavora più a Mediaset

Giulia Salemi si sfoga e spiega perché non lavora più a Mediaset. La influencer è ovunque, tranne che in tv, dove non appare da settimane su Canale 5. Non dà spiegazioni ufficiali, ma i fan si chiedono cosa sia successo.

Giulia Salemi è ovunque, ma non a Mediaset. Nelle ultime settimane l'abbiamo vista passare da programmi e piattaforme diverse, mentre a Canale 5 non compare più da tempo, nonostante sia proprio lì che il grande pubblico l'ha conosciuta davvero. Quando le hanno chiesto perché, l'influencer e conduttrice ha risposto con un'analisi personale che chiama in causa i "linguaggi" e la sua identità social. Giulia Salemi "ovunque" tranne che a Mediaset. Nelle ultime settimane Giulia Salemi è apparsa in contesti molto diversi tra loro: da Hot Ones Italia su RaiPlay a TvTalk su Rai 3, passando per The Cage sul Nove e Red Carpet su Prime Video, con la prossima presenza annunciata a Pechino Express su Sky.

Giulia Salemi ha parlato di come sono andate le cose con Mediaset e perché non ha ricevuto proposte da loro.

Giulia Salemi si sfoga e spiega perché Mediaset non ha più puntato su di lei.

«Non penso che si tratti di puntare, penso che si tratti di linguaggi», ha spiegato Giulia Salemi quando le è stato chiesto come mai da Mediaset non arrivino più proposte di lavoro. Invitata da Mia Ceran a Tv Talk su Rai 3 nella puntata del 31 gennaio, Giulia ha - facebook.com facebook

