Giudice ordina la liberazione di Liam il bimbo di 5 anni catturato dall'ICE e deportato a 2mila km da casa

Un giudice negli Stati Uniti ha deciso di liberare Liam, il bambino di cinque anni deportato a 2.000 chilometri da casa. La decisione arriva dopo che il giudice Fred Biery ha criticato la politica di deportazioni forzate, definendola mal concepita e dannosa per i bambini. La vicenda ha suscitato molte polemiche, anche perché il piccolo era stato preso dall’ICE e portato via senza considerare il suo benessere. Ora si attende di capire quale sarà il prossimo passo per Liam e se potrà riabbracciare la sua famiglia.

Secondo il giudice distrettuale statunitense Fred Biery "il caso ha la sua genesi nella mal concepita e incompetente ricerca da parte del governo di quote di deportazione giornaliere, anche se questo causa traumi ai bambini".🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Liam, il bambino di cinque anni arrestato insieme al padre nel Minnesota, è stato trasferito in un centro di detenzione in Texas.

