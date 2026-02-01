Giudice ordina la liberazione di Liam il bimbo di 5 anni catturato dall’ICE e deportato a 2mila km da casa

Un giudice negli Stati Uniti ha ordinato la liberazione di Liam, il bambino di 5 anni deportato dall’ICE a 2.000 chilometri da casa. Il giudice Fred Biery ha criticato la politica del governo, definendola mal concepita e incompetente, e ha sottolineato come questa ricerca di quote di deportazione giornaliere abbia provocato traumi ai bambini coinvolti.

