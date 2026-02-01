Giudice ordina la liberazione di Liam il bimbo di 5 anni catturato dall’ICE e deportato a 2mila km da casa

Un giudice negli Stati Uniti ha ordinato la liberazione di Liam, il bambino di 5 anni deportato dall’ICE a 2.000 chilometri da casa. Il giudice Fred Biery ha criticato la politica del governo, definendola mal concepita e incompetente, e ha sottolineato come questa ricerca di quote di deportazione giornaliere abbia provocato traumi ai bambini coinvolti.

Secondo il giudice distrettuale statunitense Fred Biery "il caso ha la sua genesi nella mal concepita e incompetente ricerca da parte del governo di quote di deportazione giornaliere, anche se questo causa traumi ai bambini".

