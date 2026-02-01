Giudice ordina la liberazione di Liam il bimbo di 5 anni catturato dall’ICE e deportato a 2mila km da casa
Un giudice negli Stati Uniti ha ordinato la liberazione di Liam, il bambino di 5 anni deportato dall’ICE a 2.000 chilometri da casa. Il giudice Fred Biery ha criticato la politica del governo, definendola mal concepita e incompetente, e ha sottolineato come questa ricerca di quote di deportazione giornaliere abbia provocato traumi ai bambini coinvolti.
Secondo il giudice distrettuale statunitense Fred Biery "il caso ha la sua genesi nella mal concepita e incompetente ricerca da parte del governo di quote di deportazione giornaliere, anche se questo causa traumi ai bambini".🔗 Leggi su Fanpage.it
Approfondimenti su Liam ICE
Giudice ordina la liberazione di Liam, il bimbo di 5 anni catturato dall’ICE e deportato a 2mila km da casa
Un giudice negli Stati Uniti ha deciso di liberare Liam, il bambino di cinque anni deportato a 2.
Che fine ha fatto il bimbo di 5 anni arrestato dall’ICE in USA: è stato deportato a 2mila Km da casa
Liam, il bambino di 5 anni arrestato con il padre nel Minnesota, è stato trasferito in un centro di detenzione in Texas, a circa 2.
Ultime notizie su Liam ICE
Argomenti discussi: Minnesota, giudice ordina rilascio di tutti i rifugiati detenuti da Ice; Liberazione anticipata: la competenza del Magistrato; Minneapolis inizia la battaglia legale sui crimini dell’ ICE; I giudici del Minnesota non ce la fanno più.
Giudice ordina la liberazione di Liam, il bimbo di 5 anni catturato dall’ICE e deportato a 2mila km da casaSecondo il giudice distrettuale statunitense Fred Biery il caso ha la sua genesi nella mal concepita e incompetente ricerca da parte del governo ... fanpage.it
Minnesota, giudice ordina rilascio di tutti i rifugiati detenuti dalI'IceHanno il diritto legale di stare negli Stati Uniti, di lavorare e vivere pacificamente e, cosa più importante, il diritto di non essere sottoposti al terrore di un arresto e detenzione senza mandato ... tg24.sky.it
Texas, il giudice ordina rilascio del bimbo di 5 anni e accusa Trump x.com
Un giudice federale ordina il rilascio di Liam Conejos Ramos e di suo padre dal centro di detenzione di migranti in Texas, dove sono da giorni dopo essere stati fermati a Minneapolis. Lo riporta Cnn citando alcune fonti. La foto di Liam, il bambino di cinque - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.