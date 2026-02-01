Giovanni Scialpi si è lasciato andare a lacrime durante la trasmissione di Mara Venier. Ospite di Domenica In, ha raccontato come la musica gli abbia dato una seconda possibilità nella vita. Ha parlato di momenti difficili e di come, grazie alle note, sia riuscito a trovare un senso e a risalire. La sua testimonianza ha emozionato il pubblico presente in studio e i telespettatori a casa.

Ascolti TV di venerdì 30 gennaio 2026: i dati Auditel mostrano la sfida tra Rai 1 e Canale 5 con il successo di “Colpa dei Sensi” Marisa Passera spegne le candeline: il segreto dietro il sorriso più amato di Radio Deejay e quel legame indissolubile con il pubblico Perché si chiamano giorni della merla? Storia e leggenda dei giorni più freddi di gennaio Chi è il padre di Luisa Ranieri? Tutta la verità sui suoi legami familiari Un’emozionante confessione del cantante durante il suo intervento nel salotto di Mara Venier, ma chi è Scialpi? Giovanni Scialpi, ospite oggi, domenica 1 febbraio 2026, nel salotto di Mara Venier a Domenica In, ha commosso il pubblico con una toccante testimonianza sulla sua vita e carriera. 🔗 Leggi su Lawebstar.it

© Lawebstar.it - Giovanni Scialpi in lacrime a Domenica In: “La musica mi ha salvato”

Approfondimenti su Giovanni Scialpi

Domenica In, durante la puntata di oggi, ha visto un momento molto emozionante.

Giovanni Scialpi si apre a cuore aperto durante la sua intervista a Domenica In.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Giovanni Scialpi

Argomenti discussi: Domenica In, Scialpi in lacrime: Ho sofferto tanto, la musica mi ha salvato.

Domenica In, Scialpi in lacrime: Ho sofferto tanto, la musica mi ha salvatoScialpi in lacrime a Domenica In. Il cantante ospite oggi, domenica 1 febbraio, nel salotto di Mara Venier durante lo spazio dedicato al Festival di Sanremo, ha ricordato le sue tre partecipazioni ... adnkronos.com

Scialpi racconta il periodo più buio e si commuove: Ho sofferto tantoIl cantante ha parlato della sofferenza affrontata negli ultimi anni nella puntata di Domenica In del 1° febbraio ... today.it

Scialpi: la musica come salvezza nei momenti più difficili Nel salotto di Domenica In, Giovanni Scialpi si è aperto in un racconto toccante sulla sua vita e le sue emozioni. A soli 13 anni ha trovato nella musica un rifugio, una via di salvezza nei momenti di soli - facebook.com facebook