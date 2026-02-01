Giovanni Polato arriva a duecento donazioni E in provincia cresce la raccolta di plasma

Giovanni Polato ha raggiunto le 200 donazioni. È un traguardo importante per lui, e nel frattempo in provincia di Verona cresce la raccolta di plasma. La donazione di sangue e plasma sta coinvolgendo sempre più persone, confermando come la comunità partecipi attivamente a questa attività.

Il sistema della donazione veronese ha chiuso il 2025 consolidando il proprio ruolo centrale sul territorio attraverso numeri che testimoniano una partecipazione comunitaria straordinaria. Complessivamente, durante l'anno appena trascorso, sono state effettuate 32.745 donazioni tra sangue, plasma.🔗 Leggi su Veronasera.it

