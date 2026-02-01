Giovanni Franzoni si piazza 23° nella discesa libera di Crans Montana. L’azzurro chiude con una gara che gli ricorda di restare con i piedi per terra, anche se il risultato non è quello sperato. Franzoni si trova a quasi due secondi dal vincitore, Franjo Von Allmen, che si impone davanti al pubblico svizzero. Dopo la prova, il nostro sciatore dice di aver fatto un bagno di umiltà, consapevole che c’è ancora tanto da lavorare.

Giovanni Franzoni si classifica 23° nella discesa libera maschile di Crans Montana (Svizzera), valida per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino: l’azzurro paga 1?74 al traguardo dal vincitore odierno, il padrone di casa elvetico Franjo Von Allmen. Le parole dell’italiano a Rai 2 HD, non possono trasmettere soddisfazione. La lucida analisi dell’azzurro: “ Sapevo già che dovevo comunque difendermi oggi, perché le condizioni quando sono molto facili di neve, e anche la pista, faccio fatica un attimo. Sto un po’ di più sullo spigolo e non ho abbastanza velocità, poi secondo me nella parte finale coi dossi sono stato un po’ troppo accorto con quegli spazi, non volevo calcare troppo sulla neve, però secondo me sono andato un po’ troppo in giro “. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Giovanni Franzoni fa un bagno di umiltà: “Gara che mi ha ricordato di tenere i piedi per terra”

