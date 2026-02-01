Giovani e adulti ignorano i rischi del dark web
Dall’inaugurazione dell’anno giudiziario in Umbria emerge un problema serio: i giovani e gli adulti continuano a sottovalutare i rischi del dark web. I minori sono sempre più esposti a contenuti dannosi e pericolosi, senza adeguate difese. Le autorità chiedono maggiore attenzione e strumenti concreti per tutelare i più giovani.
Dall’inaugurazione dell’anno giudiziario in Umbria salta agli occhi un’emergenza: i minori, i ragazzi esposti a troppe sollecitazioni negative. A cominciare dalla violenza, come ha detto il procuratore generale, Sergio Sottani: "La violenza sembra ormai una modalità comunemente praticata di comunicazione giovanile e si manifesta col bullismo on line, risse di strada, aggressioni verbali e fisiche". Sottani ha ricordato gli "esiti tragici" di alcuni episodi di violenza "come nel caso dell’omicidio di un 23enne, avvenuto a ottobre nel parcheggio di una facoltà dell’ateneo perugino". Poi c’è il dark web e ci sono i pericoli che porta con sé. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Giovani e adulti ignorano i rischi del dark web
