Giornata no per il Romagna | netta sconfitta per 25-0 con il Valpolicella

Questa domenica il Romagna RFC ha subito una pesante sconfitta sul campo del Valpolicella, chiudendo il match con un risultato di 25-0. I giocatori non sono riusciti a trovare il ritmo e non hanno segnato nemmeno un punto, proseguendo così la serie negativa di gennaio. La squadra ora dovrà riflettere e trovare le risposte in vista delle prossime partite.

Il Romagna RFC non riesce a interrompere la striscia negativa di gennaio e resta a secco di punti nella prova sul campo del Valpolicella. I veneti si impongono con un severo 25-0, frutto di 4 mete. Partenza fulminante del Valpolicella che già al 1' si porta in vantaggio con una meta non trasformata. Il Romagna fatica a trovare il ritmo giusto e al 14' subisce un'altra meta. L'iniziativa resta al Valpolicella, che al 27' trova un ulteriore affondo con la terza meta di giornata, questa volta trasformata, e nel finale del parziale approfitta al meglio di una punizione per allungare ancora sul 20-0.

