Giorgia Meloni visita Alessandro Calista | Un tentato omicidio Poi la bordata alla magistratura

Questa mattina, il premier Giorgia Meloni è andata all’ospedale Le Molinette di Torino per visitare Alessandro Calista, uno degli agenti feriti negli scontri di ieri durante il corteo pro-Askatasuna. Meloni ha definito l’attacco come un tentato omicidio e ha poi criticato duramente la magistratura, senza mezzi termini. La visita si inserisce in un clima di tensione crescente tra le autorità e i manifestanti.

Il premier, Giorgia Meloni, è andata questa mattina - domenica 1 febbraio - all’ospedale Le Molinette di Torino per portare la solidarietà del governo a due degli agenti rimasti feriti negli scontri di ieri durante il corteo pro-Askatasuna. Una visita che arriva all’indomani delle immagini-choc del brutale pestaggio di Alessandro Calista, il 29enne colpito con calci al volto e martellate da un gruppo di manifestanti incappucciati. Un orrore, quello degli antagonisti, che ha scosso tutta Italia. Meloni ha affidato a un lungo post su Instagram il racconto della visita e una durissima presa di posizione su quanto accaduto. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Giorgia Meloni visita Alessandro Calista: "Un tentato omicidio". Poi la bordata alla magistratura Approfondimenti su Giorgia Meloni Alessandro Calista Alessandro Calista, chi è il poliziotto aggredito a martellate. Meloni a Torino: “Non erano scontri, è tentato omicidio” Al centro delle proteste di ieri a Torino c’è stato un agente del Reparto Mobile di Padova, Alessandro Calista, 29 anni. Alessandro Calista, il poliziotto picchiato a Torino: la caduta, i calci, le tre martellate | Meloni in ospedale: «Questa non è una protesta, ma tentato omicidio» Sabato a Torino un poliziotto di 29 anni, Alessandro Calista, è stato aggredito da un gruppo di antagonisti. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Giorgia Meloni Alessandro Calista Argomenti discussi: Ambiente, trasporti, pensioni: l’UE ‘bastona’ Meloni con 6 nuove procedure d’infrazione; Torino, guerriglia a corteo pro Askatasuna. Incendi e feriti. Agente pestato. Meloni visita i feriti - Il VIDEO del poliziotto accerchiato e brutalmente picchiato; Un angelo ha il viso di Giorgia Meloni: la segnalazione dopo il restauro nella Basilica di San Lorenzo in Lucina a Roma. La battuta della premier, il cardinale Reina: Verifiche in corso; L'angelo della Basilica è Giorgia Meloni? Scoppia il caso a San Lorenzo in Lucina. Scontri di Torino, Giorgia Meloni visita l’agente Alessandro Calista in ospedale: è un tentato omicidioPescara. Giorgia Meloni in ospedale dai poliziotti feriti durante gli scontri a Torino. Il presidente del Consiglio ha visitato questa ... marsicalive.it Meloni visita in ospedale il poliziotto Alessandro Calista aggredito durante il corteo di Askatasuna VIDEOGiorgia Meloni ha visitato in ospedale a Torino Alessandro Calista, il poliziotto del reparto mobile di Padova accerchiato e pestato durante il corteo Askatasuna di sabato pomeriggio, 31 gennaio, orga ... msn.com Giorgia Meloni visita gli agenti feriti negli scontri a Torino, il saluto ad Alessandro e Lorenzo - facebook.com facebook Solidarietà e vicinanza alle #forzedellordine Grazie Presidente @GiorgiaMeloni #sicurezza #legalita rispetto delle regole x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.