Giorgia Meloni visita Alessandro Calista | Un tentato omicidio Poi la bordata alla magistratura

Questa mattina, il premier Giorgia Meloni è andata all’ospedale Le Molinette di Torino per visitare Alessandro Calista, uno degli agenti feriti negli scontri di ieri durante il corteo pro-Askatasuna. Meloni ha definito l’attacco come un tentato omicidio e ha poi criticato duramente la magistratura, senza mezzi termini. La visita si inserisce in un clima di tensione crescente tra le autorità e i manifestanti.
Il premier, Giorgia Meloni, è andata questa mattina - domenica 1 febbraio - all’ospedale Le Molinette di Torino per portare la solidarietà del governo a due degli agenti rimasti feriti negli scontri di ieri durante il corteo pro-Askatasuna. Una visita che arriva all’indomani delle immagini-choc del brutale pestaggio di Alessandro Calista, il 29enne colpito con calci al volto e martellate da un gruppo di manifestanti incappucciati. Un orrore, quello degli antagonisti, che ha scosso tutta Italia. Meloni ha affidato a un lungo post su Instagram il racconto della visita e una durissima presa di posizione su quanto accaduto. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
