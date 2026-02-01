Giorgia Meloni e l' angelo? Siamo tornati al fascismo | pagliacciata sinistra

Giorgia Meloni si trova al centro di nuove polemiche dopo alcune dichiarazioni che hanno scatenato tante reazioni. La leader di Fratelli d’Italia ha accusato la sinistra di aver portato l’Italia di nuovo verso il fascismo, definendo alcune posizioni come una “pagliacciata”. In un clima già caldo, la sua frase ha acceso ulteriormente gli animi, mentre sui social si moltiplicano i commenti e i botta e risposta tra sostenitori e oppositori. La discussione si accende ancora di più con alcune battute sarcastiche su un “angelo” che, secondo alcuni

È un angelo ma non è Bonelli, sennò sarebbe stato l'angelo dell'Apocalisse e avrebbe annunciato il prosciugamento dell'Adige, lo spegnimento immediato dei caloriferi, il razionamento dell'acqua calda nelle docce, la candidatura di Soumahoro e della Salis, santa patrona delle case altrui. Questo è un altro angelo. Il volto ricorda quello della Meloni. La premier, in un "post", ha ironizzato: «No, decisamente non somiglio a un angelo», messaggio seguito da una faccina che ride, un "emoticon". L'angelo è un affresco restaurato nella basilica di San Lorenzo in Lucina, a Roma. Regge un cartiglio con disegnato lo stivale, non di Soumahoro ma l'Italia, e fronteggia un altro angelo che porge la corona a Umberto II in esilio.

