Giorgia è l'ospite speciale di Amici | indossa la tuta ma la abbina al cardigan da oltre 2mila euro
Questa sera Giorgia ha fatto il suo debutto come ospite a Amici di Maria De Filippi. La cantante si è presentata in tuta, puntando sulla comodità, ma ha saputo attirare l’attenzione con un cardigan che vale oltre 2mila euro. La sua scelta di stile ha sorpreso, dimostrando che si può essere alla moda senza rinunciare alla praticità.
Giorgia è l'ospite di oggi di Amici di Maria De Filippi. Per l'esclusiva performance ha puntato tutto sulla comodità ma senza rinunciare a un tocco "di lusso".🔗 Leggi su Fanpage.it
Approfondimenti su Giorgia Amici
Il ritorno al nero di Maria De Filippi: ad Amici indossa la giacca dark (da quasi 2mila euro)
Tony Effe papà trendy: per la passeggiata con Priscilla indossa gli stivali rosa da oltre 2mila euro
GIORGIA ESCE DA AMICI A TESTA ALTA (o forse no)* REACTION AMICI25
Ultime notizie su Giorgia Amici
Argomenti discussi: Filippo Magnini e Giorgia Palmas a Verissimo, l'amore oltre le polemiche di Ballando; Giorgia Palmas e Filippo Magnini ospiti a Verissimo domenica 25 gennaio; Amici, il 1° febbraio ospiti Giorgia, Al Bano, Jake La Furia e Giuseppe Giofrè; Geolier, sul palco a Roma arriva Giorgia: duetto a sorpresa e pubblico in delirio.
Giorgia è l’ospite speciale di Amici: indossa la tuta ma la abbina al cardigan da oltre 2mila euroGiorgia è l'ospite di oggi di Amici di Maria De Filippi. Per l'esclusiva performance ha puntato tutto sulla comodità ma senza rinunciare a un tocco di ... fanpage.it
Amici, le anticipazioni della puntata 1° febbraio: eliminazione, un nuovo ballerino e (tante) liti. Giorgia ospite, Albano e Jake La Furia in giuriaLa puntata di Amici di Maria De Filippi in onda domenica 1° febbraio 2026 apre ufficialmente un mese cruciale per il destino degli allievi (QUI LE PAGELLE DEGLI INEDITI). Il Serale si ... leggo.it
Giorgia ospite ad "Amici" nella puntata di questa domenica, anteprima SuperGuidaTV #giorgia #mediaset #canale5 #Amici #MariaDeFilippi - facebook.com facebook
#Amici25, anticipazioni diciassettesima puntata: Al Bano tra i giudici, ospite Giorgia Un'eliminazione e due nuovi ingressi nella scuola. Ecco cosa è successo nell'ultima registrazione, in onda su Canale 5 domenica 1° febbraio 2026 x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.