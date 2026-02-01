Giorgia è l'ospite speciale di Amici | indossa la tuta ma la abbina al cardigan da oltre 2mila euro

Questa sera Giorgia ha fatto il suo debutto come ospite a Amici di Maria De Filippi. La cantante si è presentata in tuta, puntando sulla comodità, ma ha saputo attirare l’attenzione con un cardigan che vale oltre 2mila euro. La sua scelta di stile ha sorpreso, dimostrando che si può essere alla moda senza rinunciare alla praticità.

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.