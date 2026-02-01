Giorgia Bonatti presenta i nuovi racconti

Giorgia Bonatti torna a presentare i suoi nuovi racconti a Castelnuovo Magra. Due incontri sono in programma a febbraio nel circolo Arci di piazza Querciola, dove l’autrice incontrerà i lettori e parlerà delle sue ultime opere. La serata si preannuncia interessante per chi ama la narrativa e vuole scoprire cosa ha scritto questa volta.

Due eventi in programma a febbraio per il club del libro di Castelnuovo Magra, nei locali del circolo Arci di piazza Querciola. Domenica prossima alle 18 Giorgia Bonatti presenterà la sua nuova raccolta di racconti "Welcome to the Human Race – Follia sociale in nove racconti" edito da Dialoghi Edizioni. Scuola, famiglia, istituzioni, informazione: tutto diventa palcoscenico di un'assurdità quotidiana che fa sorridere e rabbrividire allo stesso tempo. Un funerale che deraglia in una rivelazione inattesa, la violenza domestica che si mimetizza nella normalità, il dibattito pubblico che scivola nella farsa, un farmaco che trasforma gli anziani in narratori incontrollabili.

