Il 30 gennaio, nella sede dei Pensionati di Gioia Tauro, si è svolta la presentazione del volume dedicato a Rocco Giuseppe Tassone, poeta candidonese di origine ma residente da anni a Gioia Tauro, in occasione del cinquantesimo anniversario della sua produzione poetica. L’evento, organizzato in collaborazione con numerose istituzioni culturali e associative, ha visto la partecipazione di un pubblico ampio e eterogeneo, proveniente da diverse aree della Calabria e con una significativa rappresentanza dell’Arma dei Carabinieri, che ha contribuito alla celebrazione di un autore riconosciuto non solo per la sua lunga e intensa attività letteraria, ma anche per la sua presenza attiva nel tessuto culturale regionale e internazionale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Gioia Tauro, presentato il volume “Rocco Giuseppe Tassone, Poeta Esistenzialista – 50 anni di poesia

