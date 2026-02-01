Gilardino fine della corsa | esonerato dal Pisa dopo il ko con il Sassuolo

Il Pisa ha deciso di cambiare allenatore dopo la sconfitta casalinga contro il Sassuolo. Alberto Gilardino è stato sollevato dall’incarico questa sera. La società ha preso questa decisione subito dopo il risultato deludente, chiudendo così il suo percorso sulla panchina dei nerazzurri.

PISA – Costa caro il ko interno con il Sassuolo al tecnico del Pisa, Alberto Gilardino. In tarda serata la società, infatti, ha deciso per l’esonero. Questa la comunicazione ufficiale: “Pisa Sporting Club informa di aver comunicato ad Alberto Gilardino la volontà, umanamente e professionalmente sofferta, di cambiare la guida tecnica della prima squadra. Ad Alberto e a tutti i componenti del suo staff il ringraziamento più vero per quanto hanno saputo dare in questi mesi al Club, alla squadra e ai tifosi nerazzurri. Il Pisa Sporting Club, nelle prossime ore, comunicherà il nome del nuovo tesponsabile tecnico della prima squadra “.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

Questa mattina il Pisa ha deciso di esonerare Alberto Gilardino.

Gilardino ha sostituto Tramoni alla fine del primo tempo di Inter-Pisa - facebook.com facebook

| @NicoSchira: “C’è stata una chiamata tra Gilardino e Lucca per convincere l’attaccante a tornare a Pisa in prestito fino a fine campionato. Il Pisa sta spingendo per superare il Nottingham Forest”. x.com