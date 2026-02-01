Dopo la sconfitta casalinga contro il Sassuolo, i tifosi del Pisa restano in silenzio. La società si è riunita con il proprietario Knaster per parlare del futuro di Gilardino, che ora rischia il esonero. La squadra non ha ancora commentato, mentre le decisioni sembrano essere ormai alle porte.

Nessun tesserato del Pisa ha rilasciato dichiarazioni dopo la disfatta in casa contro il Sassuolo. La pancia della Cetilar Arena è stata teatro del vertice tra la dirigenza e il proprietario Knaster per discutere del futuro di Alberto Gilardino. La posizione dell’allenatore sulla panchina nerazzurra non è mai stata così in bilico. Non è tanto l’ultimo posto in classifica ad aver deluso la dirigenza, quanto l’andamento delle ultime due gare non ultimo i nove i gol presi tra Inter e Sassuolo. Con quaranta reti incassati, la difesa adesso risulta la peggiore del campionato, al pari del Torino, che giocherà alle 12:30 contro il Lecce. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Gilardino a rischio, contatti con Giampaolo

Approfondimenti su Cetilar Arena

Dopo la sconfitta contro il Sassuolo, il Pisa si ritrova in silenzio.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

dopo Pisa-Sassuolo, rischio esonero per Gilardino. contatti con Giampaolo

Ultime notizie su Cetilar Arena

Argomenti discussi: Gilardino a rischio, contatti con Giampaolo; Pisa, silenzio stampa dopo il ko col Sassuolo: Gilardino verso l'esonero; Pisa, silenzio dopo la sconfitta. E anche Gilardino è a rischio; Pisa, Gilardino a rischio esonero: contatti con Gianpaolo.

Gilardino a rischio, contatti con GiampaoloNessun tesserato del Pisa ha rilasciato dichiarazioni dopo la disfatta in casa contro il Sassuolo. La pancia della Cetilar ... lanazione.it

Pisa, Gilardino a rischio esonero: contatti con GianpaoloDopo la brutta sconfitta casalinga rimediata contro il Sassuolo, appare adesso visibilmente in bilico la panchina di Alberto Gilardino. La società nel post partita ha indetto un silenzio stampa, un ... ilovepalermocalcio.com

ULTIM’ORA - Terremoto panchine in Serie A: scelta fatta per Gilardino! Anche Zanetti a rischio esonero shorturl.at/1ogYu - facebook.com facebook

#Pisa, #Gilardino a rischio esonero C'è già un nome in pole per sostituirlo x.com