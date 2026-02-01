Giani a Foiano | visita al cantiere del Teatro Garibaldi

Da arezzonotizie.it 1 feb 2026

Eugenio Giani ha visitato il cantiere del Teatro Garibaldi a Foiano della Chiana, durante l’apertura del Carnevale. Il presidente della Regione Toscana ha passato in rassegna i lavori, parlando con gli operai e i tecnici presenti sul posto. La visita ha rafforzato l’impegno delle istituzioni per riportare in vita uno dei simboli culturali della città, con i lavori che proseguono senza sosta.

Accompagnato dal sindaco Jacopo Franci, dalla Giunta comunale e da altri rappresentanti istituzionali, il presidente Giani ha visitato il cantiere del teatro, verificando lo stato di avanzamento dei lavori e soffermandosi a lungo con gli amministratori sul valore strategico dell’intervento. Un sopralluogo che ha confermato l’attenzione e il sostegno della Regione Toscana verso un progetto di recupero e restauro di grande rilevanza storica e culturale. Il Teatro Garibaldi rappresenta uno degli investimenti più significativi per Foiano degli ultimi decenni. L’intervento, reso possibile anche grazie a un importante finanziamento della Regione Toscana, restituirà alla comunità un luogo identitario, destinato a diventare fulcro della vita culturale cittadina, capace di ospitare teatro, musica, incontri, festival e attività formative.🔗 Leggi su Arezzonotizie.itImmagine generica

