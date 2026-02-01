Giani a Foiano | visita al cantiere del Teatro Garibaldi

Eugenio Giani ha visitato il cantiere del Teatro Garibaldi a Foiano della Chiana, durante l’apertura del Carnevale. Il presidente della Regione Toscana ha passato in rassegna i lavori, parlando con gli operai e i tecnici presenti sul posto. La visita ha rafforzato l’impegno delle istituzioni per riportare in vita uno dei simboli culturali della città, con i lavori che proseguono senza sosta.

Accompagnato dal sindaco Jacopo Franci, dalla Giunta comunale e da altri rappresentanti istituzionali, il presidente Giani ha visitato il cantiere del teatro, verificando lo stato di avanzamento dei lavori e soffermandosi a lungo con gli amministratori sul valore strategico dell’intervento. Un sopralluogo che ha confermato l’attenzione e il sostegno della Regione Toscana verso un progetto di recupero e restauro di grande rilevanza storica e culturale. Il Teatro Garibaldi rappresenta uno degli investimenti più significativi per Foiano degli ultimi decenni. L’intervento, reso possibile anche grazie a un importante finanziamento della Regione Toscana, restituirà alla comunità un luogo identitario, destinato a diventare fulcro della vita culturale cittadina, capace di ospitare teatro, musica, incontri, festival e attività formative.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Approfondimenti su Giani Foiano Studenti e istituzioni in visita al cantiere del polo scolastico Studenti e rappresentanti delle istituzioni hanno visitato il cantiere del nuovo Polo scolastico in via Valdaso. Sopralluogo del governatore Giani sul cantiere del nuovo ospedale: "Presidio sanitario più importante del centro Italia" Il governatore della Toscana Eugenio Giani ha effettuato un sopralluogo al cantiere del nuovo Ospedale Santa Chiara a Cisanello, a due mesi dalla rielezione. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Stasera, al Teatro Garibaldi di Santa Maria Capua Vetere, lo scrittore Erri De Luca è stato ospite d’eccezione della BCC Terra di Lavoro S. Vincenzo de' Paoli promotrice dell’evento “Premiamo Talenti!”, durante il quale sono state assegnate borse di studio a - facebook.com facebook #lenotizieinpositivo di Ondawebtv “Ditegli sempre di sì”: Eduardo rivive al Teatro Garibaldi x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.