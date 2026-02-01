Questa sera alle 20:30 si gioca il posticipo del ventiquattresimo turno di Serie C tra Giana Erminio e Union Brescia. Corini porta la sua squadra in trasferta in un match importante per la corsa ai punti. La partita si preannuncia combattuta, con le due squadre che cercano punti fondamentali in classifica.

Posticipo del ventiquattresimo turno di Serie C girone A con l’Union Brescia di Corini impegnato sul campo della GIANA Erminio. I Ragazzi della Martesana sono una consolidata realtà della terza serie ormai da un decennio, dove hanno anche avuto apparizioni più o meno fortunate ai playoff. Con il factotum Albé tornato nei quadri dirigenziali la panchina è stata affidata a Espinal, che sta comunque tenendo . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

GIANA Erminio-Union Brescia (lunedì 02 febbraio 2026 ore 20:30): formazioni, quote, pronostici

