Geopolitica chiesa e rapporto genitori-figli | quattro incontri aperti alla comunità

La fondazione Cassa di Risparmio di Cento apre il nuovo anno con quattro incontri pubblici. Gli eventi vogliono affrontare temi come la geopolitica, il ruolo della chiesa e i rapporti tra genitori e figli. Gli organizzatori spiegano che si parlerà di come le dinamiche italiane e internazionali influenzano la vita quotidiana e di quale futuro potrà avere la chiesa nella società. Gli incontri sono aperti a tutti e si terranno nel rispetto delle norme di sicurezza.

Nuovo anno, nuovi incontri con la fondazione Cassa di risparmio di Cento. Quattro momenti di riflessione per approfondire temi di attualità: “dalle complesse dinamiche italiane e internazionali - specificano i referenti -, all’immaginare quale potrà essere il ruolo della chiesa all’interno di uno scenario mondiale instabile, per concludere con una analisi sulla relazione genitori e figli, troppo spesso fragile e incapace di affrontare le nuove sfide che si presentano”. “Come Fondazione ci impegniamo quotidianamente per dare sostegno alla nostra comunità - aggiunge la presidente della fondazione Raffaella Cavicchi -.🔗 Leggi su Ferraratoday.it Approfondimenti su Cassa di Risparmio di Cento Crescere i figli. Incontri gratuiti per i genitori “La fatica di educare insieme”. Rapporto genitori-figli: parliamone Il rapporto tra genitori e figli richiede impegno quotidiano e attenzione costante. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Cassa di Risparmio di Cento Argomenti discussi: Delpini: La Chiesa in Europa si ringiovanisce e ha un volto festoso. La geopolitica della misericordiaPapa Francesco parla alla Cina di Xi Jinping e non solo. Lo fa attraverso il quotidiano online in lingua inglese Asia Times, che ha base a Hong Kong e proprietà israelo-statunitense, seguito dalle ... avvenire.it Rapporto del Vaticano sugli abusi: più trasparenza, rimozioni rapide e ruolo attivo delle vittime nella tutelaIl secondo Rapporto annuale sulle politiche e procedure della Chiesa della Pontificia Commissione per la tutela dei minori segna un nuovo passaggio nel cammino globale della Chiesa verso la verità, la ... agensir.it «In questa chiesa accogliamo il segno del corpo crocifisso. La croce degli sportivi è più uno spiraglio che una figura: il corpo di Cristo, crocifisso per amore, è l’apertura per andare oltre e accogliere il mistero. Il corpo assente incoraggia le domande, lo sguard - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.