Geometri Santo Rosano eletto presidente della Consulta regionale siciliana

Santo Rosano è stato eletto nuovo presidente della Consulta regionale dei Geometri e Geometri Laureati in Sicilia. La nomina è arrivata durante l’ultima riunione e subito si è messo al lavoro per rappresentare al meglio i professionisti dell’isola.

Santo Rosano è il nuovo presidente della Consulta dei Geometri e Geometri Laureati della Regione Siciliana. L'elezione è avvenuta nella giornata di ieri nel corso della seduta dell'organismo che riunisce i Collegi provinciali dell'Isola. Rosano, già presidente del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Palermo, guiderà ora la Consulta regionale con il compito di coordinare le attività dei Collegi siciliani e rafforzare, unitamente al referente, il confronto con le istituzioni nazionali, regionali e locali sui principali temi che riguardano il governo del territorio. L'elezione rappresenta un riconoscimento del lavoro svolto negli anni a livello provinciale e della capacità di rappresentanza maturata all'interno della categoria.

