genova autostrada off limits durante il corteo pro pal scattano denunce per 87 manifestanti contestato il blocco stradale

Durante il corteo pro Pal, l’autostrada è stata chiusa e sono scattate 87 denunce. La Procura ha contestato ai manifestanti il blocco stradale, in base al decreto sicurezza del 2025. Tra i presenti ci sono persone note alle forze dell’ordine e un avvocato attivista. In circa 20.000 hanno sfilato per le strade di Genova il 22 settembre, partendo dal porto e arrivando fino a piazza De Ferrari.

In ventimila avevano sfilato per le strade di Genova, lo scorso 22 settembre, dal porto sino a piazza De Ferrari. Un fiume di gente che chiedeva la cessazione dei bombardamenti su Gaza, che gridava il proprio supporto alla Global Sumud Flotilla, le imbarcazioni partite alla volta della striscia per portare aiuti al popolo palestinese allo stremo. E uno stop immediato a imbarchi e sbarchi di merci riconducibili a Israele nei porti italiani. Quel giorno, quando il corteo si era mosso, un centinaio di persone si erano staccate e avevano cercato di arrivare al casello autostradale di Genova Ovest. Nessuno scontro, nessuna tensione, ma una mezz’ora con i manifestanti seduti davanti alle forze di polizia. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Il 3 ottobre scorso a Massa si sono svolte proteste a sostegno della Palestina, con 37 persone denunciate per blocco ferroviario e, in alcuni casi, manifestazione non autorizzata.

A Bologna, le proteste contro la Palestina sono finite con denunce e sanzioni.

