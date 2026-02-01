Genoa riscattato in anticipo Ostigard

Il Genoa ha deciso di riscattare subito il difensore Leo Skiri Østigård, chiudendo l’affare prima del previsto. Il giocatore norvegese, arrivato in estate dal Rennes con un prestito e l’opzione di riscatto, ora diventa ufficialmente un elemento a pieno titolo della rosa rossoblù. Østigård, che in questa stagione ha già preso parte a 17 partite, segnando 4 gol e fornendo un assist, continuerà a vestire la maglia del Genoa anche in futuro.

Il Genoa ha acquistato a titolo definitivo il difensore Leo Skiri Østigård. Il giocatore, che ha già all'attivo in questa stagione 17 presenze, 4 gol e un assist, è arrivato a Genova nell'ultima sessione estiva del calciomercato in prestito dal Rennes con opzione di riscatto. Il riscatto anticipato arriva anche grazie ai buoni rapporti con il Rennes, società con la quale si è risolto invece il prestito di Albert Grønbæk, che torna in Francia per poi essere girato all'Amburgo. Ostigard viene così pagato 2,5 milioni di euro invece dei cinque previsti a fine stagione. Sampdoria: sospiro di sollievo per Viti, ma si ferma Depaoli.🔗 Leggi su Genovatoday.it

