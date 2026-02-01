Genoa riscattato in anticipo Ostigard

Il Genoa ha deciso di riscattare subito il difensore Leo Skiri Østigård dal Rennes. Il giocatore, che era arrivato in prestito a Genova durante l’ultima sessione di mercato, ora diventa ufficialmente un nuovo elemento della rosa rossoblù. Dopo aver già segnato quattro gol e fornito un assist in 17 partite, Østigård si lega ai liguri a titolo definitivo. La società ha scelto di chiudere subito la trattativa, puntando sul suo contributo in vista delle prossime sfide di campionato.

Il Genoa ha acquistato a titolo definitivo il difensore Leo Skiri Østigård. Il giocatore, che ha già all'attivo in questa stagione 17 presenze, 4 gol e un assist, è arrivato a Genova nell'ultima sessione estiva del calciomercato in prestito dal Rennes con opzione di riscatto. Il riscatto anticipato arriva anche grazie ai buoni rapporti con il Rennes, società con la quale si è risolto invece il prestito di Albert Grønbæk, che torna in Francia per poi essere girato all'Amburgo. Ostigard viene così pagato 2,5 milioni di euro invece dei cinque previsti a fine stagione.

