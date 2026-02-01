Gazzetta dello Sport | Dramma Di Lorenzo

Le lacrime di Giovanni Di Lorenzo hanno già fatto capire che qualcosa di grave è successo. Il capitano del Napoli è uscito dal campo visibilmente scosso, e le prime indiscrezioni parlano di un infortunio serio al ginocchio. Dopo la partita, il tecnico Luciano Spalletti e lo stesso giocatore hanno preferito non nascondere l’ansia, mentre i tifosi aspettano con il fiato sospeso gli esami che chiariranno l’entità del problema.

"> Le lacrime del capitano, l’allarme crociato e lo sfogo di Conte dopo la vittoria Le lacrime raccontavano già tutto, prima ancora degli esami. L’infortunio di Giovanni Di Lorenzo ha gelato il Maradona e oscurato la vittoria del Napoli, lasciando spazio a una sensazione che ha presto assunto i contorni di una sentenza. È il racconto dettagliato di Vincenzo D’Angelo, inviato a Napoli per la Gazzetta dello Sport, che descrive i minuti drammatici vissuti dal capitano azzurro contro la Fiorentina. Come ricostruisce D’Angelo sulla Gazzetta dello Sport, Di Lorenzo non è uno che finge o si arrende. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Gazzetta dello Sport: “Dramma Di Lorenzo” Approfondimenti su Dramma Di Lorenzo Gazzetta dello Sport: “Napoli, voglia di normalità” Gazzetta dello Sport: “Napoli a pezzi” Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Dramma Di Lorenzo Argomenti discussi: Dramma per Verreth: è morto il figlioletto di 14 mesi; De Bruyne? Dubito che lo rivedremo. Napoli, nuovo allarme per la previsione choc del fedelissimo di Conte; Gasperini: La priorità è il campionato. In panchina sfida a Benitez; Il Benfica può solo vincere Arbeloa trova l’ex maestro. Gazzetta dello Sport: Dramma Di LorenzoIl Napoli, compatibilmente con i vincoli sul mercato, valuta ora un rinforzo last minute sulla fascia destra. I nomi sul tavolo sono Juanlu Sanchez del Siviglia e Gabriele Zappa del Cagliari, riporta ... napolipiu.com Gazzetta | Roma, Gasperini in Europa con un doppio impegnoLa Roma scende in campo per provare ad evitare i playoff, anche se non ... msn.com Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’operazione #Disasi è al momento la più concreta per rinforzare la difesa del #Milan: i contatti sono avviati e il profilo piace per caratteristiche ed esperienza, con il club rossonero che valuta formule e cos - facebook.com facebook La #primapagina della Gazzetta di oggi SI' E' MATETA x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.