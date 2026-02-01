gaza camion carichi di aiuti umanitari attraversano il valico di rafah

Questa mattina, diversi camion con aiuti umanitari e coperte sono passati dal valico di Rafah, in Egitto, diretti verso Israele. Le autorità israeliane stanno controllando i mezzi al confine di Kerem Shalom, mentre la situazione nel territorio rimane tesa. Nessuna notizia di incidenti o ritardi, ma l’arrivo di queste merci rappresenta un tentativo di portare un po’ di sollievo in un momento difficile.

Camion carichi di aiuti umanitari e coperte hanno attraversato il valico di Rafah, in Egitto, diretti al valico di Kerem Shalom per essere ispezionati dalle autorità israeliane. Il valico di frontiera di Rafah tra Gaza ed Egitto torna a essere trafficato, poiché Israele ha dichiarato che, dopo anni di isolamento quasi totale, riprenderanno i viaggi limitati da e verso il territorio. La riapertura del valico di frontiera è un passo fondamentale nell’attuazione dell’ accordo di cessate il fuoco entrato in vigore il 10 ottobre. Domenica Israele ha annunciato che il valico è stato aperto in via sperimentale, dopo anni di isolamento quasi totale. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Questa mattina, alcuni camion pieni di aiuti umanitari e coperte sono entrati nella Striscia di Gaza dal valico di Rafah, in Egitto.

Gaza, camion carichi di aiuti attraversano il valico di Rafah sul lato egiziano

Argomenti discussi: Gaza, camion carichi di aiuti umanitari entrano nella Striscia dal valico di Rafah; Gaza, quinta missione del Vicedirettore generale dell'UNICEF Ted Chaiban a Gaza e in Cisgiordania; La situazione a Gaza: gli aggiornamenti di EMERGENCY; Gaza, aiuti umanitari entrano nella Striscia dal valico di Rafah.

Gaza, camion carichi di aiuti umanitari entrano nella Striscia dal valico di Rafah(LaPresse) - Camion carichi di aiuti umanitari e coperte sono entrati nella Striscia di Gaza mercoledì attraverso il valico di Rafah con l’Egitto. stream24.ilsole24ore.com

Gaza, riapertura parziale del valico di Rafah. Ma solo per i pedoni e con ispezioni totali da parte di Israele videoPALESTINA (askanews) - Nelle immagini, camion carichi di aiuti e materiali da costruzione in coda davanti al valico di Rafah, sul lato egiziano, in attesa del via libera per entrare a Gaza. Israele ha ... msn.com

Secondo quanto rivelato dal giornale israeliano Jerusalem Post, l’esercito israeliano (IDF) attuerà una riduzione significativa del numero di camion di aiuti umanitari autorizzati a entrare a Gaza nella seconda fase del piano di cessate il fuoco. Secondo fonti mil x.com

Nelle immagini, camion carichi di aiuti e materiali da costruzione in coda davanti al valico di Rafah, sul lato egiziano, in attesa del via libera per entrare a Gaza. - facebook.com facebook