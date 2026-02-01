Garattini | Troppi morti per tumore bisogna fare prevenzione

Il professor Garattini lancia l’allarme: troppi morti per tumore. In vista del 4 febbraio, giornata mondiale contro il cancro, invita a rafforzare la prevenzione e la diagnosi precoce. Ricorda che, pur migliorando le cure, bisogna agire prima che il tumore si sviluppi. È il momento di puntare su campagne di sensibilizzazione e di coinvolgere di più la popolazione.

Il 4 febbraio ricorre la giornata mondiale contro il cancro. Ogni anno questa data è una preziosa occasione per aumentare la consapevolezza dell’importanza della prevenzione, della diagnosi precoce e delle cure oncologiche, ma anche per valorizzare i percorsi assistenziali e i progressi della ricerca. Abbiamo intervistato il professor Silvio Garattini, presidente e fondatore dell’Istituto Mario Negri, ricercatore, farmacologo e oncologo affermato su scala mondiale, chiedendogli di tracciare il punto della situazione. Come va la prevenzione in Italia? Siamo ridotti male perché non teniamo in considerazione il fatto che il 40% dei tumori è evitabile, eppure in Italia ogni anno muoiono 180mila persone a causa di tumori.🔗 Leggi su Bergamonews.it

