Gara di confronto al Castelli L’arbitro è l’arcivescovo

I ragazzi si sono sfidati davanti a un pubblico di studenti e insegnanti, sotto gli occhi dell’arcivescovo Mario Delpini. Per la prima volta, l’alto prelato ha preso il ruolo di arbitro in una competizione di dibattito al Collegio Castelli di Saronno. L’atmosfera era carica di entusiasmo, tra applausi e tensione, mentre i giovani si confrontavano su temi di attualità.

Tanto entusiasmo ieri mattina al Collegio Castelli di Saronno per la presenza dell' arcivescovo Mario Delpini, chiamato a ricoprire un ruolo inedito: arbitro di una gara di dibattito tra studenti. L'occasione è stata La Festa del Pensiero, iniziativa culturale e didattica ideata dal rettore don Cristiano Mario Castelli e rivolta alle classi del triennio del liceo. La giornata si è aperta con la comunicazione del tema del confronto, affrontato dagli studenti dopo tre interventi introduttivi. Il docente di filosofia Guazzarini ha fornito una lettura strutturata del tema, mentre don Pierluigi Banna, docente di Teologia e Patrologia, ha proposto un approfondimento di taglio metodologico.

