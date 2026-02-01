Gallello chiede un rilancio deciso del Pd prima della conclusione del mandato parlamentare

Il segretario provinciale del Partito Democratico di Catanzaro, Gregorio Gallello, lancia un appello a rafforzare l’azione del Comune prima delle elezioni. In vista della fine del mandato, che manca meno di un anno e mezzo, Gallello invita l’amministrazione a concentrarsi su progetti concreti e a dare una svolta decisa. Il suo obiettivo è usare questi mesi per portare avanti iniziative importanti e lasciare un segno tangibile.

Il segretario provinciale del Partito Democratico di Catanzaro, Gregorio Gallello, ha chiesto un rilancio deciso dell'azione amministrativa comunale nell'ultimo periodo della consiliatura, sottolineando che mancano meno di diciotto mesi alla fine del mandato e che questo tempo deve essere usato per concretizzare progetti strategici. L'appello, rivolto al sindaco Nicola Fiorita, punta a trasformare gli impegni già annunciati in risultati tangibili per le cittadine e i cittadini. Gallello ha indicato come priorità assolute la riforma del sistema sanitario locale, l'approvazione del Piano Strutturale Comunale (PSC), la riorganizzazione della mobilità urbana, il completamento del progetto "Grande Catanzaro", lo sviluppo del porto cittadino e l'attuazione di politiche sociali mirate all'inclusione e alla difesa del lavoro dignitoso.

